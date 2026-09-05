«Не останавливает попыток: Путин о вкладе Трампа в украинское урегулирование

Фото: Reuters/Eric Lee

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Москва готова представить американской стороне свое видение ситуации вокруг Незалежной.

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп продолжает попытки внести вклад в урегулирование российско-украинского конфликта. Об этом глава государства сообщил во время встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Понимаю, что в целом он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва готова представить американской стороне свое видение ситуации вокруг Украины. В ходе переговоров планируется обсудить различные аспекты возможного урегулирования.

В начале встречи Стив Уиткофф поблагодарил Путина за решение прекратить огонь на три дня для обеспечения безопасности визита американской делегации.

«Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация согласилась на прекращение огня на эти три дня, чтобы по Москве и Киеву не наносились никакие удары, с тем чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме», — сказал спецпосланник президента США.

Также Уиткофф передал Владимиру Путину наилучшие пожелания от Дональда Трампа.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу днем. Самолет с представителями США прибыл в московский аэропорт Внуково в 12:52 по московскому времени. В аэропорту американских представителей встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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