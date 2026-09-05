Трусова вернулась в мировой спорт: «С прошлой себя сравнивать бессмысленно»

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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На турнире в Японии фигуристка исполнила четверной лутц и показала результат в короткой программе, который оказался выше ее показателя на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) заявила, что не сравнивает свои нынешние результаты с прошлыми достижениями, поскольку ее жизнь за последние годы сильно изменилась. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на турнире Kinoshita Cup-2026 в Токио, пишет 7Дней.ru.

«С прошлой себя сравнивать бессмысленно. Так, как было, больше никогда не будет», — заявила Саша Трусова.

На турнире Kinoshita Cup-2026 в Японии фигуристка исполнила четверной лутц и показала результат в короткой программе, который оказался выше ее показателя на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Этот старт стал для нее первым официальным международным турниром после Игр.

Спортсменка отметила, что сейчас главным приоритетом для нее остается семья. Материнство, по словам Трусовой, научило ее ценить время и правильно распределять силы. Значительную часть забот, как она отмечает, берет на себя ее супруг Макар Игнатов.

Турнир Kinoshita Cup-2026 проходит в Токио с 4 по 6 сентября. По итогам короткой программы Александра Игнатова получила 74,92 балла и заняла промежуточное четвертое место. Произвольная программа у женщин состоится 6 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил нейтральный статус еще ряду российских фигуристов. В обновленный список вошли Камила Валиева, Александра Игнатова, Петр Гуменник и другие спортсмены.

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