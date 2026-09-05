Фото: www.globallookpress.com/Григорий Сысоев

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Девочка появилась в браке модели с французским бизнесменом Антуаном Арно.

Российская модель Наталья Водянова родила шестого ребенка. Об этом сообщила журналистка Катя Мцитуридзе в Telegram-канале.

По словам Мцитуридзе, 44-летняя Водянова поделилась с ней радостной новостью о пополнении в семье. Журналистка отметила, что девочка похожа одновременно на модель и ее супруга Антуана Арно.

«Какой день счастливый! Только что Наташа Водянова поделилась со мной радостью и счастьем — она родила девочку! Шестой ребенок в семье. Чудо и чудо! Красавица — одновременно похожа и на Наташу, и на Антуана», — написала Екатерина.

О беременности Водяновой официально стало известно в конце мая 2026 года. До этого слухи о скором рождении ребенка появились в апреле после участия модели в гала-вечере ювелирного бренда во Франции, где фотографы заметили у нее округлившийся живот.

У Натальи Водяновой уже есть пятеро детей. В браке с британским предпринимателем Джастином Тревором Беркли Портманом она родила сыновей Лукаса и Александра, а также дочь Неву. Позже модель вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, в этом браке у пары появились сыновья Роман и Максим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян рассказали о появлении сына, который родился 3 сентября в 22:34. Лиза Моряк отметила, что с рождением мальчика их семья стала многодетной.

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