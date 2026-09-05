Пропавшего на 12 часов генпрокурора Украины Кравченко заметили в клинике в Киеве

Фото: www.globallookpress.com/Eugen Kotenko

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Поиски чиновника проходили на фоне дела о его возможной причастности к работе мошеннических кол-центров.

Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который пропал более чем на 12 часов, нашли в одной из клиник Киева. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Источникам удалось его найти — генеральный прокурор сейчас находится в клинике „Добробут“ на Новопечерских Липках», — говорится в публикации.

Позже пресс-служба офиса генпрокурора Украины опровергла эту информацию, заявив, что Кравченко находится на рабочем месте.

Исчезновение чиновника произошло на фоне расследования его возможной причастности к работе мошеннических кол-центров. Вчера, 4 сентября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели операцию в отношении офиса генпрокурора.

Позже в офисе генпрокурора сообщили, что сотрудники НАБУ провели обыски в служебном кабинете Руслана Кравченко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что коррупционные скандалы в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского и медленные реформы вызывают все больше вопросов у Германии и Европейского союза (ЕС). Поводом для критики стало в том числе дело бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в отмывании около 10,5 миллиона евро.

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