Ида Галич о переезде в Москву: «Как много я плакала»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер поделилась редким кадром и детскими воспоминаниями

Ида Галич опубликовала в личных соцсетях фото из детства.

Архивная семейная фотография сделана вскоре после переезда блогера в Москву. Маленькая Ида на снимке стоит с родителями на фоне заснеженного Кремля.

Детское фото Иды Галич. Telegram/ IdaGalich / GALICH_onok

В подписи к посту знаменитость вспомнила, как сложно в подростковом возрасте ей дался переезд в Москву.

«Когда мне было 13 лет, мы с родителями переехали в Москву. На белой „Волге“ с регионом 15. Как много я плакала и просила отвезти меня обратно во Владикавказ! Сейчас я не представляю своей жизни в каком-либо другом мегаполисе мира», — поделилась звезда в соцсетях.

Символично, что признание Галич опубликовала в День города Москвы. Признание в любви к столице приобрело особый смысл.

Ида отметила, что выставляет снимок не в первый раз: ей очень нравится этот семейный кадр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич собирается родить еще двух детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.