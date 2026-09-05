«Нужен командир»: Путин высказался о защите неба над Россией

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вопрос совершенствования ПВО глава государства обсудит с военными.

Президент России Владимир Путин заявил, что для более эффективной защиты воздушного пространства страны от атак ВСУ нужен единый командир. Об этом он сообщил в ходе встречи с пятеркой лидеров партии «Единая Россия».

«Нужен не координационный орган, нужен командир. Нужен единый начальник», — заявил президент в разговоре с Героем России Евгением Поддубным.

Глава государства также отметил, что планирует обсудить с военными совершенствование системы защиты неба от атак беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин говорил о необходимости продолжать укрепление системы противовоздушной обороны на фоне атак на объекты инфраструктуры. По словам президента, российские компании также начали вкладывать средства в защиту своих предприятий, что уже приносит результаты.

Кроме того, президент сообщил, что недавно были отражены атаки на несколько нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там продолжаются ремонтные работы, а оставшиеся 10% планируют восстановить в ближайшее время.

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