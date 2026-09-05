«Даже не ожидал»: Путин о впечатлениях от мощей Дмитрия Донского

Путин рассказал о сильных впечатлениях от мощей Дмитрия Донского

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Глава государства лично посетил святыню во время визита в Архангельский собор Московского Кремля.

Президент России Владимир Путин остался под большим впечатлением после посещения мощей святого князя Дмитрия Донского. Об этом глава государства рассказал во время торжественного мероприятия в концертном зале «Зарядье», посвященного 879-летию Москвы.

«Я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России», — сказал Путин.

Ранее президент посетил Архангельский собор Московского Кремля. Именно там во время реставрации нашли мощи Дмитрия Донского. Подлинность останков подтвердили историки, археологи и антропологи. Специалисты установили, что они действительно принадлежат князю.

Путин также принял участие в молебне в соборе. Ему показали ковчег с недавно обретенными мощами святого князя.

Частицы мощей планируют передать в храмы Русской православной церкви. Одну из них направят в храм Христа Спасителя.

Ранее 5-tv.ru писал, что частицу мощей князя Дмитрия Донского планируют пронести во время Общемосковского крестного хода 6 сентября.

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