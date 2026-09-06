Система «Купол Донбасса» предотвратила 54 атаки ВСУ за неделю

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев; 5-tv.ru

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Украинские боевики пытались наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям с помощью различных типов беспилотников.

Система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы за неделю предотвратили 54 террористические атаки беспилотников со стороны противника. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

По данным ведомства, украинские боевики пытались наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям с помощью различных типов беспилотников. В Донецке была пресечена попытка атаки на жилые дома с использованием дрона «RAM-2Х» с осколочно-фугасной боеголовкой.

В районе частного сектора Макеевки был сбит беспилотник «Батон», а также предотвращена попытка удара по посетителям одного из городских кафе с помощью дрона «Hornet».

Кроме того, в Горловке мобильные огневые группы отразили атаки на котельную, хлебобулочный завод и физкультурно-оздоровительный комплекс. Под Тельманово были уничтожены беспилотники «Чаклун В» и «Б-2», которыми, как утверждается, пытались атаковать гражданские автомобили.

В пресс-службе уточнили, что система «Купол Донбасса» получает данные о местах запуска БПЛА и передает информацию в Минобороны России и подразделение специального назначения регионального управления ФСБ «Горыныч». После перехвата дронов специалисты обезвредили взрывные устройства без ущерба для мирных жителей и объектов инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные нанесли удары по объектам, используемым ВСУ. По данным Минобороны РФ, поражены объекты транспортной инфраструктуры Украины, задействованные украинскими военными. Также были атакованы пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 158 районах зоны СВО.

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