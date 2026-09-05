Не мог вырваться из лап спрута: мать Тиммы обратилась к Седоковой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Женщина напомнила артистке об имуществе, которое, по ее словам, принадлежало спортсмену.

Мать погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Аусма обратилась к певице Анне Седоковой на фоне судебного спора о наследстве спортсмена. Свое заявление женщина опубликовала в социальных сетях.

Аусма заявила, что, по ее мнению, Седокова присвоила имущество, которое принадлежало ее сыну. Она также утверждает, что перед отъездом в Москву в октябре 2024 года Тимма оставил ей список имущества, которое, как считает семья, было приобретено на его средства.

«Мой сын был честным и бесхитростным человеком. Сегодня я поняла, что шанса вырваться из лап спрута у него не было вообще. Анна, ты забыла о тех квартирах, которые были куплены на деньги Яниса?», — написала Аусма.

По словам матери баскетболиста, ее сын фиксировал важные сведения и понимал, куда были направлены его деньги. Она добавила, что этот список имущества представители семьи представили в суде.

«Он помнил, куда ушли его деньги, а ты, оказывается, забыла. Поэтому необходимо напомнить», — заявила родительница.

Адвокат Анны Седоковой Татьяна Стукалова после очередного заседания суда заявила журналистам другую позицию. По ее словам, во время брака певицы и Яниса Тиммы была приобретена только одна квартира — на Авиационной улице, причем за личные средства артистки. Юрист также отметила, что в рамках брачного договора все условия были выполнены, а во время развода баскетболист не заявлял имущественных претензий к Седоковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Яниса Тиммы высказался о смерти сына и его отношениях с Анной Седоковой. Райтис Тимма заявил, что считает певицу ответственной за трагедию и выступил за судебное разбирательство. По его словам, отношения с артисткой негативно повлияли на психологическое состояние спортсмена.

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