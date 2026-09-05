Голикова назвала Северный речной вокзал любимым местом в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/ Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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После реконструкции эта локация заметно преобразилась.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала Северный речной вокзал своим любимым местом в Москве. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Известий».

По словам Голиковой, эта локация для нее связана с семьей, а после реконструкции вокзал сильно преобразился.

«Мое любимое место в Москве может быть неожиданным, но его часто в последнее время называют — это Северный речной вокзал. Это просто мое такое семейное место и мне очень нравится, что он очень сильно изменился после реконструкции», — рассказала она.

Зампред правительства отметила, что ей нравится сочетание большой воды, парковых зон и зеленых насаждений, которых, по ее словам, в столице не так много. Также Голикова подчеркнула, что ей близка и историческая Москва, которая, как она отметила, благодаря работе команды мэра Сергея Собянина получает новую жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр экономического развития России Максим Решетников оценил роль Москвы в развитии страны. Глава ведомства заявил, что столица остается одним из ключевых научных, инновационных и управленческих центров России. По его словам, высокие темпы развития города становятся важным фактором роста экономики.

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