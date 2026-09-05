Песков: Путин примет Уиткоффа и Кушнера

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Встреча президента России с американскими переговорщиками запланирована на 5 сентября.

Президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такая встреча сегодня запланирована», — сказал Песков.

Самолет с Уиткоффом и Кушнером прибыл в московский аэропорт Внуково в 12:52 по московскому времени. В аэропорту американских представителей встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что после визита в Москву Уиткофф и Кушнер отправятся в Киев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ оценили подход США к поиску решения по урегулированию конфликта на Украине. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что Москва рассчитывает на учет Вашингтоном ситуации, которая, по его словам, меняется не в пользу Киева.

Дипломат отметил, что после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и последующего диалога остаются нерешенные вопросы. В МИД РФ также ожидают от Белого дома объективного подхода к мирным переговорам.

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