Фото: www.globallookpress.com/Friedemann Kohler

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За один месяц количество граждан с временной защитой уменьшилось более чем на восемь тысяч.

Украинские беженцы начали массово покидать Польшу, выбирая для переезда другие страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило польское издание RMF24.

«Часть украинских военных беженцев в последнее время покидает Польшу. Интересно, что та же статистика показывает, что украинцы по-прежнему остаются самой многочисленной группой, пользующейся временной защитой в Европейском Союзе», — говорится в публикации.

По данным издания Газета.ру, в июле число граждан Украины со статусом временной защиты в Польше сократилось более чем на восемь тысяч человек и составило около 953 тысяч. В июне страну также покинули несколько тысяч украинцев.

Одной из стран, куда переезжают украинцы, стала Чехия. К концу июня там находились около 381 тысячи граждан Украины с временной защитой. За месяц их число выросло примерно на 3,8 тысячи.

Больше всего украинцев с временной защитой остается в Германии. Там проживают около 1,29 миллиона граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о возможных изменениях в отношении украинских беженцев в Европе. На фоне роста числа мигрантов в странах ЕС обсуждался пересмотр условий предоставления временной защиты для граждан Украины.

Речь шла в том числе о военнообязанных, которых могли обязать иметь специальную справку о мобилизации для сохранения соответствующего статуса.

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