Звезда «Ворониных» Дужников шокировал фанатов полным преображением

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/Стас Дужников - официальный канал актера/stas_duzhnikov; 5-tv.ru

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Актер сбросил почти 60 килограммов и кардинально сменил имидж.

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников, знакомый российским зрителям по роли Лени Воронина, шокировал фанатов своим необыкновенным преображением после того, как сбросил вес.

Артист опубликовал на своем Telegram-канале видео, на котором он косит траву, ловко управляясь с газонокосилкой. Подписчиков поразило то, как сильно он изменился — актер не только похудел, но и оброс солидной бородой.

«Зимой снег, летом трава, а осенью листва. Вот такой отдых в деревне», — подписал он публикацию.

Ранее вес актера составлял более 200 килограммов, но благодаря тренировкам и смене рациона он смог снизить массу тела почти на 60 килограммов. Состояние здоровья Станислава было тревожным — у него диагностировали ожирение третьей степени и сахарный диабет.

Также Дужников перенес операцию по уменьшению желудка. Как актер рассказал 5-tv.ru, теперь он позволяет себе лишь редкие послабления в диете по семейным праздникам, а в остальное время питается крайне умеренно.

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