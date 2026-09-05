Российские войска поразили транспортные объекты ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Под удар также попали места временного размещения украинских боевиков и иностранных наемников.

Российские войска нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что российские военные также поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 158 районах зоны СВО.

Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли удары по местам размещения резервов ВСУ в Запорожской области.

Перед этим операторы беспилотников во время воздушной разведки обнаружили перемещение украинских подразделений в населенный пункт Зоревка. Разведчики установили маршруты движения военных и выявили здания, где разместились прибывшие силы.

После получения координат артиллерийские расчеты нанесли серию ударов по выявленным объектам с закрытых огневых позиций.

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