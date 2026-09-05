Человек погиб при пожаре в больнице в Иркутской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Возгорание произошло в психонаркологическом отделении.

Один человек погиб при пожаре в психонаркологическом отделении больницы в городе Железногорск-Илимский Иркутской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Человек погиб при пожаре в психонаркологическом отделении ЦРБ в Железногорске-Илимском», — заявил инсайдер.

Подробности и причины пожара неизвестны. На месте работают оперативные службы.

Ранее 8 августа в подмосковном Подольске вспыхнуло здание детской больницы. Пожар разгорелся на втором этаже учреждения — спасатели оперативно эвакуировали 26 человек, включая 12 детей, а затем ликвидировали огонь. К тушению и спасению людей были привлечены порядка 40 работников МЧС и 16 единиц техники. Как сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин, остальные отделения больницы продолжили работать штатно.

Также утром 5 сентября крупный пожар произошел в отеле, который находится в Стамбуле в Турции. Пламя быстро распространилось и охватило верхние этажи шестиэтажного здания, в результате чего пострадали 12 человек.

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