Умер заслуженный тренер России и каскадер Тадеуш Касьянов

Фото: Денисов Роман/ТАСС

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Он считается одним из основателей советской школы каратэ.

В возрасте 87 лет скончался один из основателей советской школы каратэ Тадеуш Касьянов. Трагическую новость сообщила школа боевых искусств СЭНЭ в своем официальном Telegram-канале.

Сердце заслуженного тренера России перестало биться в ночь с 3 на 4 сентября. Через пару месяцев, 14 ноября, ему должно было исполниться 88 лет. О том, что стало причиной смерти Тадеуша Касьянова, неизвестно. Прощание с ним состоится в воскресенье, 6 сентября, в храме Знамения иконы Божьей Матери в Захарково в Южном Бутово. Начало панихиды в 11:00.

Уточняется, что после церемонии Тадеуша Касьянова похоронят на Щербинском кладбище.

Заслуженный тренер России появился на свет в 1938 году в Москве. В 17 лет он записался в столичную студию бокса. Однако впоследствии его заинтересовало каратэ. После окончания Института физической культуры Касьянов стал заниматься развитием советской школы боевых искусств. Он воспитал не одну плеяду достойных учеников. Воспитанники называли его учителем с большой буквы.

Также Касьянов снимался в кино. Один из самых известных фильмов с его участием — «Пираты XX века» — вышел на экраны в 1980 году. Он согласился сняться в этой картине только ради популяризации каратэ в России. Позднее Касьянов появился и в других известных советских лентах. Среди них — «Набат» и «Зона особого внимания».

Кроме того, Касьянов был известен в качестве постановщика трюков.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер российский актер Павел Меленчук. Среди его работ — роли в фильмах «Елки», «В движении», «Волкодав из рода Серых Псов», а также участие в сериале «По законам военного времени-5. Мятеж». Ему был всего 31 год.

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