Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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В воздушное пространство России вошел американский правительственный «Боинг».

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Москву. Правительственный самолет США «Boeing C-32A» вошел в воздушное пространство России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Как свидетельствует мониторинговый сервис Flightradar, самолет пересек границу России примерно в 11:40 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Уиткофф и Кушнер летят в Москву с неким предложением по завершению боевых действий на Украине. Их визит анонсировал сам президент Дональд Трамп в ходе беседы с представителями СМИ в Белом доме. Сообщалось, что политики посетят Россию, а затем и Украину, 5 и 6 сентября соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что спецпосланник США и зять Трампа — желанные гости в России, и Кремль готов с ними работать. Уиткофф и Кушнер уже посещали Россию в декабре 2025 года, встретившись с Владимиром Путиным в Москве.

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