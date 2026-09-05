«Вилья» атакует: за трое суток в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков

Синоптик Леус: в Москве за трое суток может выпасть около половины нормы осадков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Синоптик назвал виновника непогоды в российской столице.

За трое суток в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, активный циклонический вихрь, названный европейскими метеорологами в честь богини-хранительницы лесов в скандинавской мифологии «Вилья», продолжает заливать дождями регионы Восточной Европы. Не обошли стороной сильные дожди и Россию.

В ночь на 5 сентября, как отметил Михаил Леус, в российской столице выпало около семи миллиметров осадков. По данным синоптика, кратковременные дожди в Москве продлятся до вторника, то есть три дня. За это время в регионе может выпасть 28-33 миллиметров небесной влаги. Что, в свою очередь, составляет половину сентябрьской нормы.

«За воскресенье может выпасть еще 11-16 мм осадков и 2-7 мм добавит понедельник», — написал эксперт.

Михаил Леус добавил, что пик дождей, спровоцированных «Вильей», уже покинул Москву. Непогода переместилась в северные районы Подмосковья.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» также рассказал о том, что минувшее лето стало самым теплым за последние 135 лет.

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