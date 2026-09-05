Человек погиб в результате въезда автомобиля в остановку в Ярославле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Еще один участник ДТП ранен.

Один человек погиб и один пострадал в результате въезда автомобиля марки Mercedes в остановку у торгово-развлекательного центра в Ярославле. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло в 8:18 на Тутаевском шоссе — по данным очевидцев, одного человека эвакуировали на носилках сотрудники МЧС, еще один умер на месте столкновения.

Точное число раненых и обстоятельства аварии уточняются, на месте действуют бригады оперслужб. На кадрах, которые публикует 5-tv.ru, видны страшные последствия — машина разбилась буквально всмятку, на дороге разбросаны обломки кузова и осколки. Остановка скошена набок — судя по всему, авто въехало в нее на большой скорости.

Это не первое смертельное ДТП в России за сутки. Ранее страшная авария произошла в Ленинградской области — на 181-м километре дороги Р-21 легковая машина въехала в лося, который вышел на проезжую часть. От сильного удара авто перевернулось и вылетело с трассы, погиб 24-летний водитель.

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