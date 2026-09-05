Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Аномальная температура была зафиксирована на Урале и в Сибири.

За всю историю метеонаблюдений лето 2026 года стало самым теплым за последние 135 лет. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Лето в России вышло в лидеры жаркого списка», — написал синоптик.

Он напомнил, что август в Москве, как и июль, выдался относительно «нормальным». Высокие температуры наблюдались в основном на Урале и в Сибири.

Летний сезон в Центральной части России, включая Санкт-Петербург и Москву, не порадовал россиян жаркой погодой. По словам Михаила Леуса, положительная температурная аномалия составляла чуть меньше одного градуса. Несмотря на это, прошедшее лето в России стало самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года, отметил эксперт.

Ранее директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что осенью в России возможны аномальные осадки и наводнения. По данным эксперта, сильные дожди могут накрыть все регионы РФ. Но тяжелее всего придется западной и восточной части РФ, так как именно там обычно сконцентрированы тихоокеанские циклоны.

Также прежде метеорологи сообщили о том, какой будет зима. По информации синоптиков, обильные снегопады в Центральной части России начнутся лишь перед Новым годом.

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