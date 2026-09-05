ФСБ: в годы Великой Отечественной войны нацисты вербовали советских подростков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Юные шпионы передавали информацию о расположении войск, убивали командиров, а также поджигали склады и отравляли еду на полевой кухне.

Во время Великой Отечественной войны нацисты вербовали советских подростков, которые, в частности, передавали противнику информацию о местонахождении красноармейцев. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ТАСС со ссылкой на рассекреченные документы.

Среди обнародованной информации есть сведения о том, что в 1941 и 1942 годах немцы привлекали к диверсионной деятельности детей, проживающих на оккупированных территориях. Главной целью несовершеннолетних шпионов было узнать и передать информацию о месте дислокации советских солдат, воинских частей и техники.

Кроме того, юные диверсанты обрывали телефонные провода, совершали убийства командиров, а также поджигали склады и отправляли еду на полевой кухне.

В документах приводятся в том числе имена задержанных детей и выдержки из их показаний. Особое внимание ФСБ обращает на школу «Киндер-гайм-шуле» при зондеркоманде СС. Именно в ней противник обучал детей диверсионной деятельности. Как правило, туда ребята попадали в раннем возрасте. Уже будучи подростками, их направляли на «работу». Большинство ребят сразу сдавались Народному комиссариату внутренних дел СССР, но были и те, кто до последнего выполнял приказы немецких кураторов. Эксперты отмечают, что реальный вклад юных шпионов был невелик.

Ранее ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях нацистских захватчиков на территории нынешнего города Торез в ДНР в годы Великой Отечественной войны. В них говорится, что за время оккупации населенного пункта и рабочих поселков гитлеровцы расстреляли 577 мирных жителей. Среди них — 30 женщин и 12 детей. Пыткам и истязаниям подверглись более четырех тысяч человек.

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