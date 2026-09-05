Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Огнеборцы продолжают тушение возгорания.

В результате пожара в стамбульском отеле пострадали 12 человек. Об этом сообщила газета Cumhuriyet.

Уточняется, что пожар произошел в отеле, который находится в районе Бакыркей. Причина возникновения возгорания неизвестна. Все случилось примерно в 6:30 утра по местному времени. Огонь быстро распространился и охватил верхние этажи шестиэтажного здания. Прибывшие на место спасатели начали эвакуировать постояльцев. Им удалось спасти семь человек, заблокированных в отеле.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали 12 постояльцев. О том, есть ли среди них граждане России, неизвестно. Раненых доставили в ближайшую больницу. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Информация о погибших отсутствует. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг отеля. Пламя полностью потушено. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что крупный пожар в Стамбуле охватил популярный у туристов пляж Виран-Баг. Пламя перекинулось сначала на кафе, потом на парковую зону. К тушению привлекли авиацию. Четыре человека госпитализированы из-за отравления угарным газом.

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