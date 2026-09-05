Восьмиклассникам увеличили количество учебных часов по истории

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Ранее на федеральную программу по этому предмету перешли классы с пятого по седьмой.

Минпросвещения РФ увеличило число учебных часов по предмету «История» в восьмых классах. Об этом РИА Новости сообщил эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

В 2025 году на новую федеральную программу по предмету «История» перешли классы с пятого по седьмой, а число учебных часов по этой дисциплине было увеличено с двух до трех в неделю.

«Для восьмых классов количество часов также увеличивается — с двух до трех уроков истории в неделю. В девятых классах учебная нагрузка по предмету не меняется и составляет два часа в неделю», — сказал Костенко.

В старших классах историю продолжают учить по новой программе базового уровня по два часа в неделю. Отдельно Костенко подчеркнул, что с пятого класса учебный процесс строится по единым государственным учебникам, чтобы обеспечить целостность программы.

Ранее Минпросвещения РФ подготовило новый список книг для школьников.

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