Водитель насмерть сбил лося и погиб сам в Ленинградской области

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

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Трагедия произошла поздним вечером на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе.

Смертельное ДТП произошло в Ленинградской области на 181-м километре автодороги Р-21 «Кола». Водитель Kia Rio, 24-летний мужчина, насмерть сбил выбежавшего на дорогу лося. После удара автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В результате аварии погибли водитель и животное.

Об аварии сообщили представители Главного управления (ГУ) МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в мессенджере МАКС. По факту происшествия проводится проверка. Инцидент произошел 4 сентября около 21:00 в Лодейнопольском районе у поселка Доможирово.

Подобные аварии происходили и ранее. В июле в Гатчинском районе кроссовер Vortex Tingo столкнулся с лосем — трое человек были госпитализированы. В июне на трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг мотоцикл Triumph Rocket врезался в животное. 49-летний водитель и его 36-летняя пассажирка погибли на месте до прибытия медиков.

С конца августа в Ленинградской области начинается период гона лосей, который продолжается до середины октября. В это время животные становятся менее осторожными, могут проявлять агрессию и чаще выходят на дороги. Пик ДТП с участием диких зверей приходится на ночное время (23:00–02:00) и раннее утро (05:00–09:00).

По статистике, более 70% таких аварий происходят в темное время суток. По данным управления автомобильных дорог «Ленавтодор», ежегодно в регионе фиксируется около 270 столкновений автомобилей с дикими животными. Спасатели советуют водителям при появлении лося у обочины остановиться и переждать, не сигналить и не моргать фарами.

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