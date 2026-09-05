Быстрейший поток Эпсилон-Персеиды: когда россияне смогут увидеть звездный дождь

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив.

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Скорость метеоров достигнет 64 километров в секунду.

Один из самых стремительных звездных дождей можно будет увидеть в России с 5 по 21 сентября. Об этом журналистам РИА Новости сообщил эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета Евгений Бурмистров.

По его словам, речь идет о метеорном потоке Эпсилон-Персеиды, скорость которого достигает 64 километров в секунду — это один из самых высоких показателей среди подобных явлений.

Наиболее ярким звездопад будет в ночь с 9 на 10 сентября. Бурмистров отметил, что точный источник потока пока не установлен. Скорее всего, это неизвестная комета с периодом обращения свыше 200 лет. Под воздействием солнечного тепла она оставляет за собой шлейф из пыли и льда, через который Земля проходит в начале осени, после чего появляются яркие вспышки, которые называют «падающими звездами».

Уникальное космическое трио жители России могли наблюдать в середине августа. В небе можно было одновременно увидеть солнечное затмение, звездопад и парад планет. Сатурн, Марс, Юпитер, Меркурий, Уран и Нептун выстроились в одну линию.

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