Последний звонок: сегодня истекает срок подачи заявлений в первый класс

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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После завершения приема решения о зачислении будут оформляться в течение пяти рабочих дней.

В России 5 сентября завершается второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы школ. Документы в этот период можно подать независимо от места регистрации ребенка.

В Минпросвещения РФ напомнили, что второй этап приема заявлений проходит с 6 июля по 5 сентября. Если в школе есть свободные места, ребенка могут зачислить даже при отсутствии регистрации по закрепленной за учреждением территории.

После принятия решения приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней. Уведомление поступит в личный кабинет на портале госуслуг, а также на почтовый или электронный адрес, указанный родителями.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что в новом учебном году в российские школы пошли 17,6 миллиона школьников, среди которых 1,5 миллиона первоклассников.

Накануне 1 сентября, когда большинство первоклассников уже оказались за партами, 5-tv.ru рассказал, как сделать так, чтобы новоиспеченный школьник не испытывал чувства тревоги. Чтобы успокоить ребенка перед школой, не нужно заставлять его перестать волноваться. Сначала важно понять причину переживаний, выслушать будущего первоклассника и показать, что его чувства нормальны.

Спокойный последний день каникул, заранее подготовленные вещи, понятный сценарий первого учебного дня и поддержка родителей помогут снизить тревогу перед 1 сентября.

Главное — дать ребенку понять: ему не нужно быть идеальным, он имеет право ошибаться и всегда может обратиться за помощью. Такой настрой поможет начать школьную жизнь увереннее.

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