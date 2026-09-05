«Это непростой союз»: Алексей Учитель об отношениях Анны Пересильд и Дмитриенко

Фото: © РИА Новости/ Кирилл Каллиников

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Режиссер также подтвердил, что рассматривает их кандидатуры для съемок в фильме «Прогулка 2».

Алексей Учитель ответил на вопросы о личной жизни дочери Анны Пересильд и ее возлюбленного Вани Дмитриенко. В недавнем интервью певец назвал режиссера просто «Лешей», чем удивил публику.

На уточняющий вопрос журналистов «Москва 24», стоит ли воспринимать это как знак близких отношений и возможной скорой свадьбы, Учитель лишь улыбнулся и заметил: ««Аня пока еще не Дмитриенко, а Пересильд». Дальнейшие планы 17-летней дочери и ее 20-летнего избранника на совместную жизнь режиссер подробно комментировать не стал, потому что «это их дело».

«Когда творческие люди вместе — это непростой союз», — лишь это сказал Алексей Ефимович.

При этом режиссер не стал скрывать своего восхищения творчеством Вани Дмитриенко. Он признался, что в начале августа был на стадионном концерте артиста в «Лужниках», который собрал 70 тысяч зрителей. Учитель назвал певца «героем нашего времени» и отметил, что его аудитория — не только подростки, но и взрослые.

Учитель также подтвердил, что начал работу над фильмом «Прогулка 2» — ремейком его картины 2003 года. Однако снимать его будет не сам режиссер, а его сын Илья. Алексей Ефимович пояснил, что хотел доверить проект новому поколению, ведь прошло уже 23 года. Сейчас рассматриваются разные кандидатуры на главные роли, среди нихх - Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, но пока их участие не подтверждено.

Анна Пересильд — дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд. Ваня Дмитриенко — популярный певец и актер, известный по сериалу «Плакса». Слухи об их романе появились в 2024 году, а в 2025-м пара подтвердила отношения. Несмотря на юный возраст Анны, родители не запретили им встречаться, их семьи дружат.

Ранее, писал 5-tv.ru, Алексей Учитель подтвердил, что Анна намерена совмещать актерскую карьеру с учебой в Московской школе кино. Он отметил, что сейчас Пересильд даже слишком много снимается, но она все равно хочет получить именно актерское образование. Режиссер опроверг информацию о поступлении вне конкурса — выбор коммерческого вуза связан с возможностью работать во время обучения, чего нет в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ.

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