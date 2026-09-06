Массаж и кальян: Волочкова рассказала, как восстанавливается после концертов

Волочкова: зрители дают столько энергии, что мне не нужно расслабление после шоу

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Балерина призналась, что хоть и выкладывается на каждом выступлении в полную силу, совсем не чувствует усталости.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, как приходит в форму после выступлений. По собственным словам, физической усталости по завершении очередного шоу она почти не чувствует — ее подпитывает энергия зрителей. При этом балерина выходит на сцену действительно часто — 27 благотворительных представлений за последние три месяца, не считая тренировок и репетиций.

«После шоу у меня физической усталости как таковой нет. Есть мышечная иногда немного, то есть когда забиваются мышцы. Но, по сути, я могу сказать, что мне настолько сцена и зрители дают энергию, что мне не нужно как такового никакого расслабления особенного или чего-то сверхъестественного», — поделилась балерина с корреспондентом 5-tv.ru.

Волочкова подчеркнула, что даже после тяжелейшей операции по замене тазобедренного сустава (эндопротезирование. — Прим. ред.) быстро вернулась на сцену, выходы она планировала еще во время лечения в Германии. Артистка знала, что именно выступления и встречи с поклонниками дадут сил и помогут ей восстановиться быстрее. Балерина, конечно, пользуется услугами профессиональных массажистов, кроме того, она обожает баню, которая также благотворно влияет на организм. Однако позволяет себе и менее «здоровую» реабилитацию.

«Если поставить на чашу весов сделать массаж или, например, покурить кальян с хорошими людьми в хорошей компании, я выберу, наверное, второе», — сказала она.

Балерина также подчеркнула, что посвятила жизнь искусству и с детства была трудоголиком. В балетное училище она попала ребенком воодушевленным, но лишенным подходящих физических данных. Поэтому пробивать дорогу к большой сцене приходилось титаническими усилиями — Волочкова отдала всю себя балету.

«То, что сегодня вызывает восхищение — мой шпагат и растяжки — этого всего не было. Это плоды очень большого труда, многолетнего, ежедневного, многочасового», — добавила артистка.

Ранее в интервью 5-tv.ru Анастасия Волочкова призналась, что между отдыхом на Мальдивах и возобновлением романа с незабываемым бывшим Сулейманом Керимовым выбрала бы путешествие. Балерина назвала годы любви с бизнесменом потрясающими, но по прошествии лет она предпочитает просто хранить их в памяти.

Артистка неоднократно говорила, что Керимов был единственным, кто по-настоящему ее понимал. Однако, несмотря на теплые воспоминания, возобновлять отношения она не намерена и выбирает свободу.

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