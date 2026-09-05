Постный том ям: Волочкова раскрыла рецепт идеального супа для стройности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Балерина еще в детстве запретила себе испытывать чувство голода. С тех пор ее отношение к еде не изменилось.

Заслуженная артистка России, некогда прима Большого театра Анастасия Волочкова в интервью 5-tv.ru поделилась секретами своего рациона, благодаря которым она остается стройной и подтянутой. Балерина призналась, что с ранних лет старалась быть в оптимальной форме и много трудилась, ведь не обладала, как некоторые, идеальными природными данными.

«Как говорила мой педагог Майя Михайловна Плисецкая, две мечты у балерины — пожрать и похудеть. Понимаете? Нет, на самом деле, просто я действительно пришла в девять лет в балетную академию в Санкт-Петербурге, и я настолько была одержима балетом, стройностью, я себе сама сказала: «Настя, ты не будешь больше испытывать чувство голода», — рассказала артистка.

По словам Волочковой, по сей день ее рацион крайне скромный. Утром она может съесть лист салата, а вечером — одно яйцо всмятку. Иногда она позволяет себе легкий овощной суп, но без соли. Балерина также исключила из меню сахар. И даже когда хочется экзотики, из привычных рецептов исключаются все запретные ингредиенты. Помощница звезды Лола, например, придумала том ям по-волочковски.

«Я не ем соль, сахар. Ну, просто я так привыкла. Я уважаю свой организм и мне так хорошо. А супчик лучше без соли. У меня все без соли, да, это овощной супчик. Даже Лолочка, если готовит мне том ям, она его готовит без креветок, без грибов», — отметила Волочкова.

В рецепт постного том яма входят томатная паста, кокосовое молоко, китайская капуста и приправы. Оригинальный вкус блюду придает разве что лемонграсс. По словам Волочковой, ограничения в еде не делают ее несчастной, выработанный годами рацион дарит чувство легкости и помогает контролировать вес.

Ранее в интервью 5-tv.ru Анастасия Волочкова заявила, что не осуждает коллег по сцене, даже если считает, что у них нет таланта. Она уверена, что любой творческий человек заслуживает уважения.

Балерина отметила, что отвечает на критику хейтеров своим творчеством. Она не считает нужным сравнивать себя с другими артистами, признавая, что многие современные балерины превосходят ее в технике. Волочкова подчеркнула, что ее миссия — светить людям через доброту, открытость и искусство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.