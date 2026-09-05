Фото: legion-media/Zoonar GmbH

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Исследователь стал обладателем престижной награды посмертно.

Японский ученый Токудзи Унно посмертно стал лауреатом Шнобелевской премии по медицине за исследование процесса сморкания с точки зрения аэродинамики.

Награду вручили за работу «Как сморкаться — аэродинамическое изучение сморкания». Об этом сообщили организаторы премии на официальном портале мероприятия.

Помимо медицинской номинации, жюри отметило и другие необычные научные исследования. Премию по химии получила международная команда специалистов из Индии, Франции, Японии и США за изучение молочных белков живородящих тараканов. Исследователи пришли к выводу, что эти белки могут содержать в три раза больше энергии, чем молочные белки коров.

Награду в области технологий присудили ученым из Китая, Канады, США и Египта за работу, посвященную «некропечати» — использованию хоботков комаров в качестве высокоточных игл для 3D-принтеров.

Премию по биологии получили специалисты из Бразилии и Австралии. Они изучали поведение ядовитых змей, осторожно наступая на разные части тела рептилий в различных условиях, чтобы выяснить, какие факторы влияют на вероятность укуса.

В этом году церемония вручения Шнобелевской премии впервые прошла за пределами США — ее провели в Цюрихе.

Шнобелевскую премию присуждают за исследования, которые «сначала заставляют рассмеяться, а потом — задуматься». Несмотря на необычную тематику, многие отмеченные работы имеют научную ценность и могут способствовать новым открытиям.

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