Точка невозврата: Захарова заявила, что Киев не сможет уйти от обвинений в терроризме

Фото: Reuters/Henry Nicholls

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Украинский лидер предупредил, что его беспилотники «де-факто закроют» российское небо для гражданской авиации.

Страны, поддерживающие президента Украины Владимира Зеленского после его высказываний об ударах по гражданской авиационной инфраструктуре России, не смогут дистанцироваться от терроризма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

«Заявления Зеленского относительно того, что он будет наносить удары по гражданской авиационной инфраструктуре, я думаю, что они просто буквально обрубили все возможности странам, которые его поддерживают, отмежеваться от этого терроризма в случае дальнейшей его финансовой поддержки и поддержки вооружениями. Все это — абсолютная точка невозврата», — сказала дипломат.

Лидер киевского режима предупредил иностранные авиакомпании о рисках полетов в российском воздушном пространстве из-за увеличения числа украинских беспилотников. Киев также уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о своей позиции по безопасности полетов над Россией.

Первого сентября украинский лидер сообщил, что его беспилотники «де-факто закроют» российское небо для гражданской авиации, пояснив, что не угрожает ни одному гражданскому самолету, однако добавил, что «безопасные дни закончились». Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что слова Зеленского следует рассматривать как заявку на государственный терроризм, а «с террористами переговоров не ведут».

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД России назвал уведомления Украины о небезопасности воздушного пространства юридически ничтожными. В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения вводят в заблуждение пользователей авиапространства.

Украинские уведомления NOTAM (официальное оперативное извещение в авиации. — Прим. ред.) были отвергнуты как искажающие реальную обстановку и не имеющие правовых оснований. Москва также обратилась к генсеку ICAO с призывом оценить действия Киева, расценив их как вмешательство в работу гражданской авиации и создание угроз для ее деятельности.

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