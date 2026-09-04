Новшества в Хогвартсе: HBO раскрыл имена актеров второго сезона «Гарри Поттера»
HBO раскрыл новых актеров второго сезона сериала «Гарри Поттера»
Фото: © Getty Images/Paul Archuleta / Contributor
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Производство новой части саги начнется уже совсем скоро.
Телеканал HBO объявил о новых участниках актерского состава второго сезона сериала «Гарри Поттер». В проекте появятся исполнители ролей Добби, Джинни Уизли и юного Волан-де-Морта, сообщает Variety со ссылкой на телеканал.
Домового эльфа Добби сыграет Ленни Раш. Роль Джинни Уизли, младшей сестры Рона, получила Бонни Хилл. Она заменит Грейси Кокрейн, которая исполняла эту роль в первом сезоне, но покинула проект из-за «непредвиденных обстоятельств».
Тома Реддла, юного Волан-де-Морта, сыграет Билли Бэррэтт. В фильме, вышедшем в 2002 году, эта роль досталась Кристиан Коулсон.
В основу второго сезона лягут события книги «Гарри Поттер и Тайная комната», а съемки стартуют уже в ближайшие недели.
Премьера первого сезона сериала запланирована на телеканале HBO 25 декабря. Проект станет новой экранизацией книг Джоан Роулинг.
Главную роль Гарри Поттера исполняет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Николас Холт сыграет профессора Златопуста Локонса во втором сезоне «Гарри Поттера».
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