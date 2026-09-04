Немецкая газета перешла на русский мат после закрытия Института Гете

Фото: www.globallookpress.com/Karl-Heinz Spremberg

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Местное издание пыталось произвести фурор, но допустило сразу две ошибки в одном слове на первой полосе.

Немецкая газета Die Tageszeitung (TAZ) опубликовала номер с провокационной обложкой на русском языке после сообщений о закрытии Института Гете в России.

На первой полосе выпуска от 4 сентября крупными буквами разместили русскоязычную нецензурную фразу с обращением к Гете. При этом в выражении была допущена грамматическая ошибка. Об этом свидетельствует обложка издания Die Tageszeitung.

Фраза на обложке обыгрывает название немецкой комедии 2013 года, однако редакция использовала измененную форму выражения.

Публикация появилась на фоне обострения ситуации вокруг культурных организаций двух стран. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о закрытии отделений Института Гете в России. Решение последовало после информации о закрытии Русского дома в Берлине и генерального консульства РФ в Бонне.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил сожаление из-за решения Москвы. По его словам, Институт Гете выполнял роль культурного моста между государствами, а немецкая сторона была готова продолжать развитие этого направления.

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