Бунт на пороге Русского дома в Берлине: на протест вышли сотни человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Флаги с изображениями голубя мира, к которыми пришли протестующие, действуют на местные власти как красная тряпка.

Несколько сотен человек участвуют в демонстрации в Берлине против закрытия Русского дома (РД). Она проходит у стен учреждения на улице Фридрихштрассе в центре германской столицы, передает корреспондент ТАСС.

Организатором демонстрации под девизом «Мосты вместо стен» выступила партия BSW (ранее «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость»). Изначально было заявлено 200 человек, однако, как сообщили ТАСС организаторы, после официального объявления властями ФРГ решения о закрытии РД число потенциальных участников резко возросло.

Некоторые люди пришли с российскими и германскими триколорами в знак дружбы двух стран, флагами с изображением голубя мира. «Руки прочь от России», «Мир и дружба», «Остановите войну против России», «Нет оружию для Украины», «За поражение НАТО», «Мир с Россией» — плакаты и транспаранты с такими надписями несут демонстранты.

1 сентября правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле на Россию и объявило о прекращении деятельности Русского дома, а также закрытии Генконсульства РФ в Бонне и других мерах. Посол России в Германии Сергей Нечаев решительно отверг все предъявленные ФРГ обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Дипломат сообщил, что сотрудники РД обязаны покинуть ФРГ в семидневный срок. При этом германская сторона отвергла их перевод в штат российского посольства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.