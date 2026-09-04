«Мы детей любим»: жена Деревянко намекнула на скорое пополнение в семье

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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У пары пока нет общих детей, но у Зои Фуць также есть двое сыновей от предыдущего брака.

Жена актера Павла Деревянко Зоя Фуць сделала несколько намеков на то, что их семья готовится к пополнению. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места проведения распродажи вещей бренда одежды супругов. Мероприятие состоялось накануне в центре Москвы.

Во время беседы журналист спросил Зою, готовятся ли они с Деревянко к беременности и «чистят» ли организм. В ответ она рассмеялась и сказала: «Конечно».

Что именно имела в виду Фуць — подготовку к рождению ребенка или очищение организма, осталось неясным.

До этого супруги рассказали, что избавились от вредных привычек. Деревянко отметил, что бросил пить и курить.

Позже супруги рассказали о планах отправиться в Танзанию. При этом они отметили, что перед путешествием не планируют делать прививки.

«Нет, мы не делаем прививки. Беременным нельзя, кстати», — отметила Фуць, вновь намекнув на скорое пополнение.

Еще одним поводом для появления слухов о беременности стало обсуждение их бренда одежды. Журналисты заметили, что в коллекции пока нет детских вещей, на что Деревянко ответил, что это только планы.

«Пока еще нет, в планах», — отметил актер.

На вопрос о возможной одежде для животных Зоя Фуць заявила, что их семья больше ориентирована на детей.

«Мы детей любим, мы многодетные, да», — сказала она.

Павел Деревянко уже воспитывает двух дочерей — Варвару и Александру. Девочки родились в отношениях актера с предпринимательницей Дарьей Мясищевой. Пара была вместе около десяти лет, однако официально брак так и не зарегистрировала. В 2020 году они расстались.

С Зоей Фуць актер начал отношения спустя год. Впервые слухи об их романе появились после совместного выхода пары в свет в 2021 году. Позже они стали регулярно публиковать совместные фотографии.

Весной 2025 года Деревянко сделал возлюбленной предложение на футбольном стадионе перед матчем между «Динамо» Москва и «Акроном» Тольятти. В августе того же года они сыграли свадьбу в Барвихе.

У Зои Фуць также есть двое детей от предыдущего брака — сыновья Мирон и Никос.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Деревянко заявлял о желании завести еще одного ребенка.

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