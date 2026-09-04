Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза после поездки на ВЭФ

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее состоялось заседание российского оргкомитета «Победа».

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ после возвращения в Москву из Владивостока.

Встреча состоялась после участия главы государства в Восточном экономическом форуме, где российский лидер провел ряд международных переговоров и рабочих мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время визита во Владивосток Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто, провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа, а также посетил судоверфь «Звезда».

Перед поездкой в Приморье президент находился в Киргизии 31 августа — 1 сентября. В Бишкеке он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее президент провел заседание российского оргкомитета «Победа», в рамках которого были рассмотрены вопросы присвоения звания «Город трудовой доблести».

Встреча прошла в формате видеоконференции. С докладом о заявках на получение почетного звания выступил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он перечислил 12 городов, которым будет присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»: Первоуральск, Королёв, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Саранск, Черемхово, Уссурийск, Березники, Копейск, Серов, Ухта, Бийск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.