«Как в 90-е»: жену Павла Деревянко шантажируют из-за аккаунта в соцсети

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Актер не знает, кто причастен к преступлению, а у его супруги есть предположения.

Аккаунт жены актера Павла Деревянко Зою взломали мошенники и начали вымогать деньги за его возврат. Об этом супруги рассказали в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, отметив, что злоумышленники также пытались получить доступ к их общему бренду одежды.

«Зоин аккаунт снесли, мы его пока никак не можем восстановить. Аккаунт FABZPRO наполовину снесли, мы его восстановили, заплатили денег», — рассказал Павел Деревянко.

Актер отметил, что не знает, кто мог стоять за взломом. По его словам, за страницу бренда одежды деньги не требовали, однако в случае с личным аккаунтом Зои мошенники выдвинули свои условия.

«Я не знаю, завистники какие-то. Потому что никто денег не требовал — по крайней мере, за FABZPRO. За Зоин аккаунт требовали денег», — заявил Деревянко.

Зоя рассказала, что злоумышленники предложили заплатить за то, чтобы аккаунт не трогали определенное время. По ее словам, речь шла о суммах в сотни тысяч рублей.

«Как в 90-е. 350 — полгода, чтоб не трогали, 600 тысяч на год. Подписка на мошенников», — поделилась супруга артиста.

Зоя также предположила, что за взломом мог стоять мужчина, однако подчеркнула, что не может утверждать это без доказательств. Она добавила, что злоумышленники не являются их близкими знакомыми. Павел Деревянко отметил, что версия супруги может быть связана с ее личными предположениями.

«Она так подозревает. У меня жена подозрительная», — сказал актер.

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