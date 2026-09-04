Звание «Город трудовой доблести»: Путин проводит заседание «Победы»

Фото: © РИА Новости/Владимир Гердо

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Встреча пройдет с участием представителей власти, науки и поискового движения.

Президент России Владимир Путин проводит заседание организационного комитета «Победа», в рамках которого будут рассмотрены вопросы присвоения звания «Город трудовой доблести».

Как сообщили в Кремле, встреча проходит в формате видеоконференции. С докладом о заявках на получение почетного звания выступит президент Российской академии наук Геннадий Красников.

Также в ходе заседания ожидаются выступления первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета «Единой России» Владимира Якушева, губернатора Приморского края и председателя комиссии Госсовета по туризму Олега Кожемяко, а также ответственного секретаря Поискового движения России Елены Цунаевой.

Звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году. Первыми его получили 20 российских городов. В населенных пунктах, удостоенных этого статуса, устанавливаются памятные стелы с изображением герба города и государственной символики.

Список городов трудовой доблести в последующие годы расширялся. На предыдущем заседании оргкомитета «Победа» в январе 2025 года Владимир Путин присвоил этот статус Верхней Пышме, Зеленодольску, Ишимбаю, Кургану, Ленинск-Кузнецкому, Миассу и Салехарду.

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