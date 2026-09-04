МИД России отверг уведомления Украины о «небезопасном» воздушном пространстве РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В ведомстве заявили, что такие сообщения не имеют юридической силы.

МИД России заявил, что украинские уведомления NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства страны не имеют юридической силы и не отражают реальную ситуацию.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные сообщения могут вводить пользователей воздушного пространства в заблуждение. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В министерстве указали, что выпущенные украинскими властями уведомления были отвергнуты, поскольку, по оценке ведомства, они искажают обстановку и не обладают правовыми основаниями.

Также Москва обратилась к генеральному секретарю Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуану Карлосу Саласару с призывом дать оценку действиям Киева. В МИД России считают, что подобные шаги представляют собой вмешательство в работу гражданской авиации и создают угрозы для ее деятельности.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об угрозах для российских самолетов в воздушном пространстве. Президент России Владимир Путин назвал эти заявления заявкой на государственный терроризм и сообщил, что Москва подготовит ответ в случае попытки реализации подобных планов.

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