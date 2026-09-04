Девять дней почти без воздуха: в Непале достали выживших в заваленном тоннеле

Фото, видео: Reuters/Adnan Abidi; 5-tv.ru

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Их нашли под завалами рухнувшей ГЭС.

Девять дней после катастрофы — и первые выжившие. В Непале спасатели достали из заваленного тоннеля двух рабочих гидроэлектростанции. Мужчины оказались в ловушке после мощного наводнения, сегодня их голоса услышали под завалами. Поиски других пропавших продолжаются. Корреспондент «Известий» Алексей Гайлит следит за спасательной операцией.

«Родственники уже утратили надежду увидеть этих людей живыми. Оползень похоронил их заживо, они девять суток провели без света, и даже воздух туда поступал с трудом. Сейчас за жизнь спасенных борются врачи», — сообщает корреспондент Алексей Гайлит.

А вот где их нашли — руины бывшей ГЭС «Верхний Тришули». Когда на центральный Непал сошли селевые потоки, объект частично разрушился, либо был завален тоннами грязи и камней. Внутри на тот момент оставались несколько десятков ремонтных рабочих. Их поиски не прекращались все эти дни. Сегодня спасатели расслышали голоса в одном из туннелей. Оперативно прокопали навстречу нечто вроде норы. Нашли двоих и подняли их на поверхность.

Санжай Сах, механик, чувствует себя здоровее другого спасенного, он даже пытался сам идти. Кабир Махарджан, супервайзер проекта, находится в куда худшем состоянии, ему сразу потребовался кислородный баллон. И сейчас он в палате интенсивной терапии. Военные говорят, такие операции спасения сейчас проходят во всех пострадавших районах, но успешной пока оказалась только эта одна.

«Наши люди вытащили двух живых людей сегодня утром. И наша операция по спасению продолжается. В этой же ГЭС расчищены 30 метров туннеля, и мы продолжаем вытаскивать оттуда грязь и камни. На другой ГЭС, „Чилим“, мы раскопали еще один туннель — 150 метров длиной. Но там пока никого не нашли», — сказал полковник департамента по связям с общественностью и информации армии Непала Джабиндра Бхадур Решми.

Новость о спасении этих двух людей для всего Непала стала доказательством, что пока еще рано выводить чрезвычайные службы из пострадавших районов. Всего пропавшими без вести числятся около четырех тысяч человек. Если выжили эти, значит, и других еще можно спасти.

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