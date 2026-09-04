«Возместил 17,5 миллиона»: экс-продюсеру Олега Газманова продлили арест

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Защита просила изменить меру пресечени

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему продюсеру народного артиста РФ Олега Газманова Филиппу Россе, которого обвиняют в мошенничестве. О решении суда сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседания. Арест Россе продлен до 21 февраля 2027 года.

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, сославшись на проблемы со здоровьем обвиняемого. Адвокат также отметил, что Росса полностью возместил ущерб Газманову на сумму около 17,5 миллиона рублей. Сам артист ранее обращался в суд с просьбой освободить бывшего продюсера из СИЗО.

При этом сторона обвинения выступила против смягчения меры пресечения. Россе вменяют мошенничество, свою вину он признал. В рамках дела из обвинения исключили статью о нарушении авторских и смежных прав. Ранее суд уже продлевал ему срок содержания под стражей — до сентября.

Бывшего продюсера Газманова обвиняют в продаже третьим лицам фотографий и музыкальных произведений артиста, включая права на композиции, использовавшиеся в фильмах, без согласия певца.

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