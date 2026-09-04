«Благотворительный сентябрь #МЫВМЕСТЕ»: помогать может каждый

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Сегодня участие в добрых делах — не разовый порыв, а доступный каждому способ быть частью большого дела.

5 сентября в мире отмечают Международный день благотворительности. К этой дате экосистема Добро.рф проводит всероссийскую акцию «Благотворительный сентябрь #МЫВМЕСТЕ» — с 5 сентября по 1 октября 2026 года. Ее идея проста: большое изменение начинается с одного доброго дела, которое со временем становится привычкой, а помогать может каждый.

Благотворительность понимается широко: это не только денежные пожертвования, но и волонтерская помощь, поддержка НКО, благотворительные ярмарки и концерты, гуманитарные сборы, просветительские мероприятия и личные истории. Присоединиться можно в любом формате: организовать собственное событие, поддержать проект или фонд на Добро.рф, включиться в готовое доброе дело или рассказать личную историю. Все события регистрируются на Добро.рф в рамках проекта «Благотворительный сентябрь».

Помогать в России становится привычным делом. Уже двенадцать лет вокруг Добро.рф и движения #МЫВМЕСТЕ сотни тысяч человек приходят на помощь согражданам — и неважно, с чем столкнулся человек: с болезнью, последствиями чрезвычайной ситуации или бытовыми трудностями. Сегодня участие в добрых делах — не разовый порыв, а доступный каждому способ быть частью большого дела.

Сделать доброе дело можно уже сейчас на Добро.рф — выбрать проект, поддержать фонд или стать волонтером.

«Добрые дела можно делать по-разному. Можно жертвовать средства. Можно стать волонтером, участвовать в проектах адресной помощи, поддерживать пожилых, детей и всех, кто оказался в сложной ситуации. Но главное — сформировать среду, где каждый знает: он может помочь, а если понадобится — получить помощь. Это и есть настоящая культура взаимопомощи. Наша стратегическая задача — превратить готовность помогать в устойчивую практику, где пожертвование становится привычным регулярным действием. Так добро становится нормой жизни», — отметил заместитель Председателя Совета Ассоциации Добро.рф, директор фонда #МЫВМЕСТЕ Андрей Пысин.

Чтобы помогать было еще проще и понятнее, Добро.рф готовит к запуску платформу прозрачной благотворительности. На ней можно будет поддержать проверенный фонд или конкретный сбор и перевести любую сумму, а затем отследить, на что пошли эти средства. Организации на платформе проходят проверку, и прозрачность каждого пожертвования станет шагом к большему доверию в благотворительной среде.

Акция проходит под хештегами #БлаготворительныйСентябрь и #МЫВМЕСТЕ.

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