«Вернули всю сумму»: экс-продюсер Газманова возместил ущерб артисту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Речь идет о деньгах, которые стали причиной уголовного разбирательства.

Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса полностью компенсировал причиненный артисту материальный ущерб по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Мещанского суда Москвы.

Представитель Газманова заявил, что его доверителю вернули всю сумму ущерба. Речь идет примерно о 17,5 миллиона рублей. Росса обвиняют в крупном мошенничестве. Ранее он признал вину по предъявленному обвинению.

После возмещения ущерба Олег Газманов вновь обратился в суд с просьбой изменить фигуранту меру пресечения и освободить его из-под стражи. Аналогичное ходатайство артист направлял 4 августа, когда суд рассматривал вопрос о продлении срока ареста бывшему продюсеру.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Газманов рассказал о необычной свадебной церемонии, которую он устроил вместе с супругой Мариной на Мальдивах.

Певец вспоминал, что идея провести символический обряд по местным традициям принадлежала его жене. Церемонию организовали на небольшом необитаемом острове, куда супругов доставили на катере.

Во время обряда Газманов и его супруга обменялись деревянными кольцами. Артист также отметил, что пока не планировал повторную торжественную церемонию в Москве, но не исключил, что такая идея может появиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.