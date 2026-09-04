Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Предварительно сообщается, что все случилось на глазах еще одного ребенка.

Девятимесячный младенец утонул в ванне в Уфе в Республике Башкортостан. По предварительным данным, ребенок умер во время водных процедур, находясь дома с матерью. Родительница ненадолго отошла, малыш остался один в ванной и захлебнулся. Об этом сообщило издание Ufa1 со ссылкой на источник.

Предварительно сообщается, что трагедия произошла на глазах у другого ребенка возрастом в три месяца.

«В момент трагедии мать находилась в ванной комнате с двумя детьми — трехлетним и девятимесячным. Оба — одновременно купались. В какой-то момент мать отвлеклась», — сообщил инсайдер.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Башкирии, смерть наступила еще до приезда реанимации. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают дознаватели и следователи Следственного комитета России. Проводится проверка, правоохранители собирают показания очевидцев.

В апреле в Нижегородской области расследовали дело о гибели мальчика в бассейне. Пятилетний Кирилл остался без присмотра, ушел под воду и захлебнулся.

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