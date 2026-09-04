Десять лет был с людьми: тюлень Крош впервые отправился в открытую Ладогу
Тюлень Крош впервые отправился в открытую Ладогу
Фото: www.globallookpress.com/Boris Mashkov/Russian Look
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Специалисты следят за его перемещениями и всегда ждут животное обратно.
Знаменитый тюлень Крош из Фонда друзей балтийской нерпы впервые отправился в открытую Ладогу после десяти лет жизни рядом с людьми. Об этом сообщили сотрудники фонда в социальных сетях.
«Крошик уплыл от нас. Самый известный тюлень Фонда друзей балтийской нерпы и член нашей семьи принял важное решение и отправился в открытую Ладогу», — говорится в сообщении.
Тюлень попал к специалистам еще малышом и из-за особенностей поведения сильно привязался к человеку. Специалисты дважды пытались выпустить его в естественную среду, однако оба раза Крош возвращался обратно.
Сотрудники фонда ждали, когда животное достигнет половозрелости и в его поведении произойдут необходимые изменения. В прошлом году Крош уже жил в плавучем вольере, где ему, по словам специалистов, понравилось.
В этом году подготовку решили продолжить. В фонде отметили, что их опыт работы со служебными морскими животными на открытой воде позволил тщательно подготовить Кроша к самостоятельной жизни. Несколько дней его вольер не закрывали, и тюлень мог свободно перемещаться по всей бухте.
После этого Крош окончательно отправился в Ладогу. Теперь специалисты могут следить за его перемещениями с помощью спутникового передатчика.
«Плыви, Крош, и пусть тебе сопутствует удача. А если ты решишь вернуться — мы всегда будем наготове и придем к тебе на помощь», — написали сотрудники фонда.
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