Десять лет был с людьми: тюлень Крош впервые отправился в открытую Ладогу

Фото: www.globallookpress.com/Boris Mashkov/Russian Look

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Специалисты следят за его перемещениями и всегда ждут животное обратно.

Знаменитый тюлень Крош из Фонда друзей балтийской нерпы впервые отправился в открытую Ладогу после десяти лет жизни рядом с людьми. Об этом сообщили сотрудники фонда в социальных сетях.

«Крошик уплыл от нас. Самый известный тюлень Фонда друзей балтийской нерпы и член нашей семьи принял важное решение и отправился в открытую Ладогу», — говорится в сообщении.

Тюлень попал к специалистам еще малышом и из-за особенностей поведения сильно привязался к человеку. Специалисты дважды пытались выпустить его в естественную среду, однако оба раза Крош возвращался обратно.

Сотрудники фонда ждали, когда животное достигнет половозрелости и в его поведении произойдут необходимые изменения. В прошлом году Крош уже жил в плавучем вольере, где ему, по словам специалистов, понравилось.

В этом году подготовку решили продолжить. В фонде отметили, что их опыт работы со служебными морскими животными на открытой воде позволил тщательно подготовить Кроша к самостоятельной жизни. Несколько дней его вольер не закрывали, и тюлень мог свободно перемещаться по всей бухте.

После этого Крош окончательно отправился в Ладогу. Теперь специалисты могут следить за его перемещениями с помощью спутникового передатчика.

«Плыви, Крош, и пусть тебе сопутствует удача. А если ты решишь вернуться — мы всегда будем наготове и придем к тебе на помощь», — написали сотрудники фонда.

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