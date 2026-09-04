Мыло или антисептик? Как защитить руки от инфекции

Yahoo: мытье рук с мылом более эффективно чем распыление антисептика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В некоторых ситуациях привычного средства гигиены может быть недостаточно, чтобы снизить риск передачи бактерий.

Специалисты выяснили, какие методы очищения кожи лучше защищают от болезней в различных бытовых ситуациях. Об этом сообщило Yahoo.

Традиционное мытье рук с использованием мыла и воды признано более надежным способом профилактики инфекций, чем применение спиртосодержащих гелей.

Как пояснил медицинский директор Национального фонда инфекционных заболеваний Роберт Хопкинс-младший, механическое воздействие при трении, ополаскивании и последующем высушивании кожи позволяет физически удалить не только патогены, но и грязь или опасные химические вещества.

«Ручная мойка с мылом и водой, как правило, более эффективна, чем использование антисептика для рук в предотвращении передачи заболеваний», — отметил эксперт.

Основная проблема санитайзеров заключается в том, что они не способны уничтожить все виды угроз. Например, норовирус и бактерии C. difficile защищены белковой оболочкой, устойчивой к воздействию спирта.

Тем не менее, антисептики остаются важным инструментом гигиены в условиях, когда доступ к раковине ограничен, например, в общественном транспорте или магазинах. Эксперты подчеркивают, что санитайзеры подходят только для визуально чистых рук.

В случае работы с сырым мясом, посещения туалета или смены подгузников мытье водой является обязательным.

Для правильной дезинфекции гелем необходимо тщательно обрабатывать все поверхности ладоней и пальцев в течение 20–30 секунд до полного высыхания состава.

Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение бумажным полотенцам вместо электрических сушилок, так как последние могут распространять капли воды с вирусами в радиусе нескольких метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.