Ущерб в миллионы рублей: на финансового эксперта с Урала подали минимум 37 исков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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При этом следственные органы не видят состава преступления в действиях брокера Антона Самохина.

Уральские следователи сейчас выясняют детали многомиллионной аферы. Финанасовый эксперт из Екатеринбурга обещал инвесторам сверхвысокие доходы. Выкладывал в соцсетях видео с яхтами, дорогими авто, и шикарными курортами. На деле за этим стояли средства обмануных вкладчиков. Есть ли у них шанс вернуть свои деньги — разбиралась корреспондент «Известий» Нина Катаева.

— Он начал меня торопить, то есть он говорил, что нужно это сделать прямо сейчас.

Несколько кликов в мобильном банке — и ваши деньги в чужом кошельке. Все построено на доверии и обещаниях быстрого сверхдохода.

«Я ему дала миллион. В месяц 8%, плюсом должно было быть 240 тысяч. Я уже начала потом понимать, что может он берет эти деньги, чтобы так же отдавать долги», — рассказала пострадавшая Анастасия Доброходова.

Доходность от 100% годовых обещал уралец Антон Самохин. Только в одном суде Екатеринбурга — 37 исков пострадавших от его действий на сумму 42 миллиона рублей.

«Мы лично друг друга знаем, мы много лет дружили. Заявление в полицию написано еще в прошлом году на мошенничество», — говорит пострадавшая Наталья Банникова.

Брокерской деятельностью Самохин занялся в 2019 году. Друзьям и знакомым предлагал инвестировать в биржевые опционы с гарантированной доходностью. И несколько лет действительно выплачивал проценты.

Схема обогащения была проста: вкладчики отдают деньги в частный фонд «Samokhin finance». Брокер обещал, что средства застрахованы, операции с ними проводятся на безопасных счетах, будут выплачиваться баснословные проценты, а гарантом выступает он сам.

При этом сам Самохин открыто демонстрировал роскошный образ жизни. Для своих кредиторов регулярно устраивал пышные вечеринки с участием звезд российского шоу-бизнеса.

«Зовет нас в дорогие рестораны. Абсолютно всем оплачивает Maybach в качестве такси. Два раза в год начали устраиваться какие-то невероятные по грандиозности праздники», — говорит пострадавший, блогер Артем Марьин.

Пока шеф-повара московских мишленовских ресторанов угощали инвесторов шикарными обедами, сам брокер кормил их обещаниями скорых выплат.

«Да-да, все на следующей неделе, завтра-послезавтра. В итоге обманул», — рассказала пострадавшая Алла Басимова.

А сеть кредиторов росла: Екатеринбург, Тюмень, Москва, Петербург. По подсчетам самих пострадавших, они отдали сотни миллионов рублей. Люди продавали квартиры, машины и дачи, брали огромные кредиты, приводили новых вкладчиков.

«Первое, что я затребовал — это отчет по транзакциям. Если он представлял себя как брокера и бизнесмена, цифровой след у денег должен оставаться. Никакого следа не было», — говорит пострадавший Дей Мосюков.

В 2024 году выплаты прекратились. Самохин скрылся в столице, а теперь уверяет, что и не было никакой брокерской компании.

«Нет, нет такой компании. Она нигде не зарегистрирована, не была зарегистрирована. И никакой рекламы не существовало с этой компанией. И никто никуда его не завлекал, к слову, ничего не предлагал», — утверждает Антон Самохин.

Состава преступления не видят и правоохранительные органы. Все поступления Самохин оформлял как займы. В судах обещает расплатиться и действительно платит в год по несколько тысяч рублей.

«Когда люди идут в суд, они автоматически эти отношения переводят в плоскость гражданско-правовых отношений, получают судебные решения, получают исполнительные листы, которые невозможно потом исполнить: людей нет — они уехали, активы выведены за рубеж», — сказал адвокат, бывший следователь СКР Геннадий Кузьмин.

Более того, брокер считает пострадавшим себя. Якобы его разорили изменения в законодательстве и новые условия банков. При этом он продолжает жить на широкую ногу: в его соцсетях яхты, вертолеты, шикарные праздники и даже новая жена.

Десятки людей, которые связали себя узами долговых расписок с Самохиным, теперь пытаются доказать, что стали жертвами финансовой пирамиды. Такие схемы со времен Мавроди не изменились, только деньги стали цифровыми. Эксперты считают, что насторожить должны были обещания гарантированного дохода.

«Гарантировать финансовые инструменты никакие не могут по определению. То есть даже банковский вклад не является гарантированным, потому что с банком может что-то случиться, и даже если у вас есть гарантия от Центрального банка Российской Федерации, то тоже есть определенные риски за государством», — сказал эксперт по инвестициям Александр Быстров.

Появился риск, что кредиторы Самохина так и останутся не у дел. Срок давности привлечения его к ответственности заканчивается, а многие пострадавшие так и не решились написать заявление и подать коллективный иск.

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