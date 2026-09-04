Первый танец и кольца от бабушки: как прошла свадьба Медведевой и Гайнутдинова

Свадьба Медведевой и Гайнутдинова прошла с участием звезд спорта и сцены

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Праздник объединил фигуристов, артистов и представителей театральной сцены.

Фигуристка Евгения Медведева и танцовщик Ильдар Гайнутдинов сыграли свадьбу в Москве, объединив на празднике представителей спорта, балета и шоу-бизнеса. Детали праздника раскрыло издание 7Дней.ru.

Торжество прошло в отеле The Carlton, где годом ранее Гайнутдинов сделал предложение Медведевой. На свадьбе присутствовали более 200 гостей, среди которых были артисты Театра танца Аллы Духовой TODES, представители Большого театра, фигуристы и друзья пары.

Среди приглашенных оказались олимпийский чемпион Алексей Немов, хореограф Илья Авербух, гимнастка Светлана Хоркина, фигурист Александр Энберт, продюсер Яна Рудковская, хореограф Егор Дружинин, фигуристка Александра Трусова с супругом Макаром Игнатовым, Анна Щербакова и телеведущий Дмитрий Борисов.

Одним из самых эмоциональных моментов церемонии стало поздравление руководителя TODES Аллы Духовой. Она не смогла приехать лично, но записала для молодоженов видеообращение.

«Я вам желаю дружить, друг к другу испытывать нежность и страсть, быть железобетонной опорой друг для друга. И ощущение вот этой влюбленности, которая сейчас у вас, чтобы оно не прекращалось никогда. И любите друг друга так, как вы в будущем будете любить своих детей! Совершенной любви! Целую! Жалко, что я не с вами, но на серебряной, золотой и бриллиантовой буду», — поздравила молодоженов Духова.

Особое значение для пары имело участие бабушки Ильдара Гайнутдинова. Именно она вынесла молодоженам кольца во время церемонии. В подготовке к свадьбе также помогала мама танцовщика Рената Мазалова, директор по внешним коммуникациям и партнерским отношениям TODES. Вместе с Медведевой она занималась выбором площадки, цветов и торта.

Главной особенностью праздника стали танцевальные номера. Первый танец молодожены исполнили под песню «Навсегда» группы «Сироткин». Постановкой занимался Гайнутдинов, а в финале номера он поднял Медведеву над головой под аплодисменты гостей.

Символичность выступления отметил солист Театра танца Аллы Духовой TODES Павел Волосов. Он напомнил, что название коллектива связано с элементом парного фигурного катания — тодесом.

«Название своего балета Алла Духова выбрала не случайно. Слово TODES — это еще и название элемента парного фигурного катания. Ведущий солист Театра танца Аллы Духовой TODES выбрал своей спутницей фигуристку, достояние России», — подчеркнул Волосов.

После этого гости продолжили праздник танцами. На площадку вышли артисты TODES, представители Большого театра, спортсмены и друзья пары. Они исполняли номера под песни «Beat It» Майкла Джексона и композицию из фильма «Грязные танцы». Также для гостей выступил блогер и музыкант Игнатий Винтуров с песней «Тело — убийца».

История отношений Медведевой и Гайнутдинова началась с танца. Пара познакомилась осенью 2024 года на проекте «Звездные танцы». Позже они снова выступили вместе на авторском гала-концерте Ильдара «Танец без имени», который прошел 25 февраля 2026 года в Государственном Кремлевском дворце.

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