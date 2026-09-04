«Чужеземка» в ледяном озере: рыбаки поймали тропическую рыбу под Новгородом

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Графов

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Необычная находка удивила специалистов, поскольку этот вид не характерен для региона.

В озере Ильмень в Новгородской области рыбаки обнаружили тиляпию — теплолюбивую рыбу, которая не характерна для водоемов региона. О необычном улове сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Дмитрий Графов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Графова, рыба попалась в невод рыбакам из деревни Взвад. Он отметил, что появление тропической представительницы семейства цихлид в северном озере остается загадкой.

«В невод к взвадским рыбакам угодила невиданная здесь доселе чужеземка — тиляпия… Как эта тропическая красавица оказалась в ледяной купели древнего славянского озера остается загадкой», — написал Графов.

Он предположил, что рыба могла попасть в водоем из частного пруда или аквариума, однако точная причина ее появления в озере неизвестна.

Глава регионального комитета подчеркнул, что тиляпия не соответствует привычной фауне северо-западных водоемов России. Эта теплолюбивая рыба обитает в водах Африки, Ближнего Востока и Южной Америки, а в России встречается преимущественно на специализированных фермах в южных регионах.

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