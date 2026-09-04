«Множественные выбросы»: ученых озадачили таинственные процессы на Солнце

Фото: 5-tv.ru

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Выбросы происходят из района, пока что недоступного для наблюдения с Земли.

На Солнце обнаружены множественные выбросы плазмы. Об этом заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Резкая активизация солнечной активности наблюдается на снимках, поступающих с космических телескопов и коронографов. Главным ее признаком являются множественные выбросы плазмы на левом (восточном) краю звезды», — предупредили на канале организации в Telegram.

Ученые предполагают, что источники выбросов располагаются за краем Солнца, на обратной стороне, и увидеть их с Земли пока невозможно. Точной информации о том, что именно там происходит, у академиков нет.

Пока что выброшенное солнечное вещество не способно достичь Земли — но, если явление продлится еще от четырех до пяти суток, можно будет говорить о возможной угрозе. За это время скрытые районы Солнца, ответственные за взрывы, перейдут в видимую область. Как минимум это позволит оценить размер и возможные запасы энергии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие необычные солнечные явления ожидаются в начале осени.

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